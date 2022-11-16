Türkiye’nin havacılık motorlarındaki lider şirketi TEI, dost ve kardeş ülke Pakistan’da düzenlenen IDEAS 2022 fuarında özgün ürünlerini sergiliyor.

Türkiye’nin havacılık motorlarındaki lider şirketi TEI, dost ve kardeş ülke Pakistan’da düzenlenen IDEAS 2022 fuarında özgün ürünlerini sergiliyor.

15-18 Kasım tarihleri arasında Pakistan’ın Karaçi kentinde sürecek IDEAS 2022’nin ilk iki gününde ziyaretçiler, TEI standına yoğun ilgi gösterdi. TEI fuarda, Türkiye’nin ilk millî helikopter motoru TEI-TS1400’ü, Türkiye’nin ilk millî turbodizel havacılık motoru TEI-PD170’i, Türkiye’nin ilk iki zamanlı havacılık motoru TEI-PG50’yi ve TEI-TJ90 ile TEI-TJ60 Turbojet Motorları’nı sergiliyor. Özgün motorlarının yanında aynı zamanda özgün motorları için geliştirdiği alt sistemleri de sergileyen TEI’nin standında, TEI-PD170 Turbodizel Havacılık Motoru’nda kullanılan alternatör ve merkezi güç ünitesi de ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

Çok sayıda ikili görüşmeye ev sahipliği yapacak etkinlik boyunca TEI, Pakistan ve bölgedeki ihracat fırsatlarını takip edecek.