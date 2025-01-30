Türkiye’nin millî havacılık motorlarındaki başarılı çalışmalarıyla dünya çapında adından söz ettiren TEI, küresel havacılığa sunduğu imalat katkıları ve motor montaj, test ve bakım, onarım, revizyon alanlarında da faaliyetlerini sürdürüyor.

TEI, uzun yıllardır geniş bir askerî havacılık motoru portföyüne bakım alanında hizmet veriyor. Verdiği bu hizmetlerle küresel sektörde dikkat çeken TEI, GE Aerospace ile imzaladığı anlaşma kapsamında F-15 ve F-16 uçaklarına güç veren ve Türkiye, Bahreyn, Şili, Mısır, Umman, Suudi Arabistan, Singapur ve Birleşik Arap Emirlikleri envanterinde bulunan F110 motorlarının bakım, onarım ve revizyonunu yapma haklarını elde etmişti.

TEI, geçtiğimiz aylarda bakım faaliyetlerini tamamladığı ilk Umman Hava Kuvvetleri F110 motorunun ardından şimdi de Singapur Hava Kuvvetleri’ne ait F110-GE-129 motorunun ENSIP (Motor Yapısal Bütünlük Programı) işlemlerini gerçekleştirerek sevkiyatını tamamladı.

TEI tarafından bakım faaliyetleri tamamlanan ilk Singapur Hava Kuvvetleri motoru olması nedeniyle ayrı bir önemi olduğu belirtilen bu çalışmanın diğer uluslararası kullanıcıların motorları için de yol gösterici olacağı belirtildi.