Türkiye’de havacılık sektörüne ilkleri kazandıran lider motor şirketi TEI, Öğretmenler Günü’nü etkinliklerle kutladı.

Türkiye’de havacılık sektörüne ilkleri kazandıran lider motor şirketi TEI, Öğretmenler Günü’nü etkinliklerle kutladı.

TEI, geleneksel hâle getirdiği etkinliğinde bu sene de Öğretmenler Günü’nde, Eskişehir’in en kıdemli öğretmenini ziyaret etti. Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte İstiklâl İlkokulu’nda meslekte 45’inci yılına giren okul müdürü Ömer Yapar ziyaret edildi. Etkinliğe; Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürü Pervin Töre, TEI İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Yeliz Çetinkaya, İl Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, TEI çalışanları ve diğer öğretmenler katıldı.

Sürekli gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkeleriyle şirket içi eğitim faaliyetlerini sürdüren ve bir akademi gibi çalışan şirket, iç eğitmenleri için de bir etkinlik düzenledi. Momentum İç Eğitmen Okulu adını verdikleri yapı içinde 2022 yılında TEI’nin gerçekleştirdiği 136 bin saatlik eğitimin 70 bin saatinde eğitmen olarak görev alan 200’e yakın TEI çalışanı, TEI Sosyal Tesisi’nde bir araya geldi. TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit katıldığı etkinlikte, "Hem şirketimizin, hem ülkemizin ihtiyacı olan bilgiyi yayıyorsunuz. Hepinizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum" diyerek tüm eğitmenlere teşekkür etti.