Sosyal sorumluluk çalışmalarına devam eden TEI, Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na “Zekâ Atölyesi” kurdu.

Türkiye’ye havacılık motorları alanında ilkleri kazandıran TEI, sosyal sorumluluğa verdiği önemi bir kez daha kanıtladı.

2016 yılında açılışını gerçekleştirdiği ilk zekâ atölyesinden bu yana, İl Millî Eğitim Müdürlüğü destekleriyle Eskişehir genelinde toplam 9 okula zekâ atölyesi kuran TEI, 10’uncu Zekâ Atölyesi’ni Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonuyla Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna kurdu.

Kurumda gerçekleşen açılış törenine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, protokol üyeleri, kurum yöneticileri ve davetliler katıldı.

Çeşitli eğitim materyalleri ve zekâ oyunlarının yer aldığı zekâ atölyesinden, kurumda bulunan hükümlü ve tutukluların 0-6 yaş arasındaki çocukları yararlanacak.