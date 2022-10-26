SAHA EXPO’nun 2’nci gününde TEI, Sabancı Üniversitesi ile kompozit motor parçaları geliştirme çalışmaları çerçevesinde bir anlaşma imzaladı

SAHA EXPO’nun 2’nci gününde TEI, Sabancı Üniversitesi ile kompozit motor parçaları geliştirme çalışmaları çerçevesinde bir anlaşma imzaladı

TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit ve Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici’nin imzaladığı anlaşma ile, “Turbofan Motorlarda Kompozit Malzemeden Fan İç Mahfaza Sistemi Geliştirme Projesi”, Sabancı Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Tümleştirilmiş Üretim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (SU IMC) gerçekleştirilecek.

Havacılık motorlarında kompozit malzeme teknolojisinin kullanımı, hafif motor tasarımına imkân tanıyarak rekabetçi bir çözüm sunarken, daha yüksek mukavemet sağlayarak da ciddi bir avantaj kazandırıyor. Kompozit malzemelerin havacılık motorlarında kullanımı, gelişen üretim teknolojileri sayesinde yaygınlaşıyor.

İmza töreninde söz alan TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, Sabancı Üniversitesi ile uzun yıllardır özellikle eklemeli imalat alanında farklı projeler yürüttüklerini, imzalanan bu anlaşma uyarınca yürütülecek çalışmaların iki kurum arasındaki bu iş birliğini bir üst seviyeye çıkaracağını kaydetti. Özellikle havacılık sanayisinde üretilen parçaların çok zor ve kompleks yapıda olduğunu söyleyen Akşit, Sabancı Üniversitesi ile birlikte yürüttükleri projelerde yer alan tüm ekiplerin gayretli çalışmalarının sonucu önemli çıktılar elde ettiklerini söyledi. Akşit, “Türkiye’nin en güçlü motorunda kullanılacak bu sistemin geliştirilmesi projesi, daha zor projelere doğru ilerleyeceğimiz bu yolda önemli bir basamak olacak.” dedi.

Törende konuşan Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici, “Sabancı Üniversitesi, kompozit malzemeler ve eklemeli imalat konusunda yıllardan beri çok önemli ve iyi çalışmalara imza atıyor. Özellikle eklemeli imalat konusunda TEI ile uzun zamandır birlikte çalışıyoruz ve şimdiye kadar çok güzel sonuçlar elde ettik. Bugün de tüm bu çalışmalara ek olarak kompozit malzemelerin havacılık sanayinde de kullanılmasının kapısını açacak bir proje çalışmasına imza atıyoruz. Bu anlaşma ile Sabancı Üniversitesi olarak merkezimizdeki araştırmacılarımız ve çalışanlarımız ile TEI’nin çalışmalarına destek olmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin dünyada bu alanda söz sahibi olan çok az ülkeden biri olmasını sağladığımız için biz de gurur duyuyoruz.” dedi.