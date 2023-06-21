TEI-TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. ve GE Aerospace; F-16 ve F-15 savaş uçaklarında kullanılan F110 motoru için TEI’nin birçok ülkeye “Depo Seviyesi Bakım” hizmetine dair sahip olduğu lisansı uzatma konusunda anlaştı.

Bu iş birliği, TEI ile askeri motorlar konusundaki uzun vadeli ortağı GE Aerospace arasındaki bağı daha da kuvvetlendiriyor. Havacılık motorları için sunduğu bakım hizmetleri ile kendini kanıtlayan TEI, GE lisansıyla, anlaşma çerçevesindeki birçok ülkeye F110 motorları için servis hizmeti sağlayabiliyor. Bölgesel bir F110 merkezi olarak tanınan TEI, ‘Motor Yapısal Bütünlük Programı’ ve ‘Hizmet Ömrü Uzatma Programı’ ile ilgili de başarılı işlere imza atıyor. TEI ve GE Aerospace, uzun yıllar boyunca sürdürdükleri iş birliğinin ardından şimdi de global filodaki F110 motorlarına servis desteği sağlamada kritik bir rol oynamaya hazırlanıyor.

Fransa’da düzenlenen Paris Air Show’da gerçekleşen imza töreninde TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, "Bölgesel bir merkez olarak F110 motorlarının bakım hizmeti için servis sağlayıcı olmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi. Akşit, "Artan talepler nedeniyle kapasite ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, F110 motorları için sınıfının en iyisi hizmetimizi zamanında ve hızlı teslimat, yüksek kalite standartları ve rekabetçi fiyat seviyelerinde sunmaya kararlıyız. Türk Hava Kuvvetlerinin tüm F-16 filosu için F110 motorlarının üretimini gerçekleştiren ve F110 motorlarının bakım hizmeti için bölgedeki birçok ülke ile çalışan TEI, GE Aerospace’in küresel F110 motorlarının bakım hizmeti için bölgedeki en önemli merkezlerden biri” diye ekledi.

GE Aerospace Askeri Sistemler Savaş ve Eğitim Motorlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Shawn Warren, "Dünya çapındaki F110 müşterilerimiz için bakım hizmeti alanında hizmet sağlayıcısı olan TEI ile uzun süredir devam eden ilişkimizi sürdürmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu anlaşma, uluslararası F110 kullanıcılarımızın bölgede gelişmiş destek ve hizmetlere sahip olmalarını sağlayacak" ifadelerini kullandı.

TEI, F110 motorları için en büyük parça üreticilerinden biri olmasının yanı sıra Black Hawk, Seahawk, Super Cobra ve Apache helikopterlerinde kullanılan GE’nin T700 motorları, F-16 ve F-15 savaş uçaklarında kullanılan F110 motorları ile Barbaros, Gabya ve İSTİF sınıfı fırkateynler (MİLGEM-I), Ada sınıfı (MİLGEM) korvetler ve DİMDEG filosu akaryakıt ikmal gemilerinde kullanılan LM2500 gaz türbinlerinde sadece Türkiye için değil birçok farklı ülke için lisanslı bir bakım merkezi konumunda bulunuyor.