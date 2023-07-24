Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde bu yıl 16’ncısı düzenlenecek IDEF’23 Fuarı’nda Türkiye’nin millî güçleri ile boy gösterecek olan TEI, 25-28 Temmuz tarihleri arasında, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’na TEI; tasarladığı, geliştirdiği, ürettiği ve çalıştırdığı yerli ve millî motorlarla katılacak.

Türk ve dünya savunma sanayisinden çok sayıda firmanın bir araya geleceği, çok önemli bir tanıtım, pazarlama ve iş birliği platformu olan IDEF’te TEI, millî motorlarının yanı sıra imalat kabiliyetlerini de davetlilerin ilgisine sunacak. TEI fuarda; Türkiye’nin en güçlü millî havacılık motoru TEI-TF10000’in birebir ölçekli ‘mock-up’ını, Türkiye’nin ilk millî helikopter motoru TEI-TS1400’ü, Türkiye’nin ilk millî turbodizel havacılık motoru TEI-PD170’i, Türkiye’nin ilk orta menzilli gemi savar füze motoru TEI-TJ300’ü, turbojet motorları TEI-TJ30, TEI-TJ60, TEI-TJ90U’yu, iki zamanlı benzinli havacılık motoru TEI-PG50S’yi sergileyecek. TEI, Türkiye’de yerli imkânlarla üretilen ilk helikopter motoru T700-TEI-701D’yi sergilerken, Hava Kuvvetlerimizin F16 filosuna güç veren F110 motorları için ürettiği parçalar ile dünyanın en çok tercih edilen sivil havacılık motoru LEAP için ürettiği parçaları da ziyaretçilerin beğenisine sunacak. TEI ayrıca, geleceğin imalat teknolojisi olarak adlandırılan eklemeli imalat yöntemiyle ürettiği parçaları da davetliler ile buluşturacak.

Dünya çapında birçok ülkeden yetkililerin ve yüzlerce savunma sanayi firmasının katılacağı fuar boyunca TEI, küresel pazardaki yeni iş fırsatlarını değerlendirmek üzere çok sayıda görüşme gerçekleştirecek.