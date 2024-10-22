Havacılık motorlarında Türkiye’nin lider şirketi TEI, 22-26 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek SAHA EXPO 2024’te millî motorlarıyla yer alacak.

Türkiye’nin en büyük savunma sanayi etkinliklerinden biri olan SAHA EXPO’da TEI, Türkiye’nin millî güçlerini sergileyecek. Fuarda Türkiye’nin havacılık motorları alanında geldiği noktayı gösterecek ve faaliyet alanlarındaki çalışmalarını anlatacak olan TEI, küresel havacılık sektörüne hizmetlerini ve ürünlerini de sunarak yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirecek.

Fuar kapsamında Türkiye’nin ilk millî helikopter motoru TEI-TS1400, irtifa kabiliyeti ve uçuş süresiyle rekorlar sahibi Türkiye’nin ilk millî turbodizel havacılık motoru TEI-PD170, Türkiye’nin ilk uçak motoru TEI-TF6000, Türkiye’nin en güçlü turbofan motoru TEI-TF10000; TEI standında sergilenecek. TEI ayrıca fuarda, havacılık motorlarında kullanılan süper alaşım ve ileri teknoloji metallerde sahip olduğu kabiliyetleri ziyaretçilerle buluşturacak.