Türkiye’nin havacılık motorlarında lider şirketi TEI, İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim süreçlerinde devreye aldığı uygulamalarla başarılarını ulusal ve uluslararası platformlardan toplam 10 ödülle dönerek devam ettiriyor.

2021 yılında tüm kategorilerde Türkiye’de “En İyi İşveren Ödülü (Best Employer)”ne layık görülen TEI, uluslararası platformlarda da adını En İyi İşverenler arasına yazdırıyor. TEI, “Global Business Excellence Awards” organizasyonu tarafından uluslararası arenada en iyilerin değerlendirildiği bu platformda “Yılın İşvereni (Employer of the Year)” olarak ödül aldı. TEI, çalışan bağlılığı ve memnuniyeti odaklı yaklaşımları ile bu ödüle ulaştı. Ayrıca, Gücün Kaynağında Kariyer Aday Mühendislik Programı ile “Global Business Excellence Awards” organizasyonu tarafından “İnsan Geliştirme (People Development)” kategorisinde ikinci bir ödül daha alarak, başarısını taçlandırdı.

TEI, dünya genelinde en iyi şirketlerin ödüllendirildiği uluslararası bir program olan “Stevie Awards” organizasyonu çerçevesinde, “Middle East & North Africa Stevie Awards” programında, 2022’de 8.000’den fazla katılımcının yer aldığı çevrimiçi eğitim programı olan Havacılık Motorları Okulu ile “İnsan Kaynakları Yönetimi Planlama ve Uygulama (Human Resources Management Planning & Practice)” kategorisinde “Altın Ödüle” layık görüldü. Yine İnsan Kaynakları Yönetimi Planlama ve Uygulama kategorisinde Yetenek Yönetimi Stratejisi çalışmalarıyla ayrıca bir “Bronz Ödül” daha aldı.

TEI, çalışanlarına yönelik gerçekleştirdiği başarılı ve vizyoner iç iletişim faaliyetleriyle “Stevie Awards for Great Employers” programında “Yılın İç İletişim Ekibi (Internal Communication Team of the Year)” kategorisinde 1 bronz, yine “International Business Awards Programı”nda çalışan bağlılığı ve motivasyona yönelik çalışmalarıyla 1 bronz ödül daha aldı. TEI 2022 yılında Stevie Awards’tan toplamda 4 ödül kazanmış oldu.

TEI, dünyanın en prestijli iş ödüllerinden biri olarak kabul edilen “Brandon Hall Group Excellence Awards” organizasyonu çer8çevesindeki Human Capital Management programında; insan kaynakları alanında yenilikçi uygulamalarını hayata geçirerek sektöre liderlik eden Havacılık Motorları Okulu uygulaması ile “En Özgün veya Yenilikçi Yetenek Kazanım Programı (Best Unique or Innovative Talent Acquisition Program)” kategorisinde “Altın Ödül” ile ödüllendirildi. Aynı ödül programında Gücün Kaynağında Kariyer Aday Mühendislik Programı ile “Yetenek Kazanımında En İyi İlerleme Süreci (Best Advance in Talent Acquisition Process)” kategorisinde “Gümüş Ödül” ile Mükemmeliyet Ödülleri’nden 2 ödül kazandı.

TEI ayrıca, hem Havacı Kadınlar Haftası’nda kız öğrenciler için gerçekleştirdiği etkinliklerle hem de kadın çalışanları için sağladığı imkânlarla “Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsü (IWOAW)” tarafından 6’ncı kez “Kadın Çalışanlarına En Çok Değer Veren İşletme” seçildi.

TEI tarafından genç yeteneklerin iş hayatına hazırlanması amacıyla kurgulanan Gücün Kaynağında Kariyer Aday Mühendislik Programı; gençlerin oylarıyla belirlenen Top 100 Talent Program 2022’de, “Havacılık ve Savunma Sanayii” kategorisinde “En Beğenilen Yetenek Programı” seçildi.

“Ödüle layık görülmesi bizleri ayrıca onurlandırdı”

TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “2021 yılında 5.000’den fazla katılımcı ile başlattığımız TEI Havacılık Motorları Okulu programımıza bu yıl, 8.000’den fazla öğrenci katılım gösterdi. Oldukça niş bir sektör olan havacılık sektöründeki ilk çevrimiçi motor okulu projesiyle dünya genelinde “Stevie Awards” ve “Brandon Hall Group” organizasyonlarının her birinden “Altın Ödüle” layık görülmenin gururunu yaşıyoruz. Bir diğer yandan, henüz üniversite yıllarında gençlerimize sektörümüzü ve şirketimizi tanıma, teknik alanda tecrübe kazanıp sorumluluk alma fırsatı tanıdığımız aday mühendislik programımızın da hem Türkiye’de gençlerimiz tarafından 1’incilik ödülüne layık görülmesi, hem de uluslararası organizasyonlar olan “Global Business Excellence” ve “Brandon Hall Group” tarafından ödüle layık görülmesi bizleri ayrıca onurlandırdı. Ayrıca, Yetenek Yönetimi Stratejisi çerçevesinde insan odaklı yönetim bakış açımız ile çalışanlar arası etkileşimi artıran iç iletişim uygulamalarımız sonucunda kazandığımız “Stevie” ödülleri ve “Global Business Excellence” ödülleri; insan kaynakları alanında uluslararası başarımızın bir göstergesidir. Kadın çalışanlarımız için yaptığımız çalışmalarla da “Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsü” tarafından 6’ncı kez ödüle layık görülmek bizleri ayrıca mutlu ediyor. İnsan kaynakları alanında yaptığımız çalışmaların 2022 yılında ulusal ve uluslararası 10 ödülle takdir edilmesi gerçekten gurur verici” dedi.