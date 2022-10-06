TEI, 6-8 Ekim tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek olan İstanbul Airshow’a katılıyor.

TEI, 6-8 Ekim tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek olan İstanbul Airshow’a katılıyor.

Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Uluslararası Sivil Havacılık ve Havalimanları Fuarı ve Havacılık Endüstrisi Tedarik Zinciri Platformu İstanbul Airshow’da TEI, özgün ürünlerinden TEI-TF6000 ve TEI-TS1400’ü sergiliyor. Ayrıca, GE ile ortak katılım sağladığı fuarda TEI, GE lisansıyla Eskişehir’de üretilen, Türkiye’nin ilk yerli üretim helikopter motoru T700-TEI-701D’yi misafirleriyle buluşturuyor. Ayrıca, 100’ün üzerinde farklı firmanın katılım sağlayacağı etkinlik boyunca TEI, Avrasya pazarındaki yeni iş fırsatlarını değerlendirmek için çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirecek.