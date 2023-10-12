Türkiye’nin lider motor şirketi TEI, SAHA İstanbul ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin en büyük savunma ve havacılık şirketleri grubu EDGE’in düzenlediği SAHA-EDGE Savunma Sanayi Buluşması’nda yerini aldı.

SAHA İstanbul’a üye firmalara özel olarak düzenlenen ve Türk savunma sanayisinin ihracatının artırılması ile yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesine yönelik etkinlikte TEI, savunma ve havacılık alanında bir iş birliği protokolüne imza attı.

11 Ekim’de ATO Congresium Uluslararası Sanat, Kongre, Fuar ve Etkinlik Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte başta Bakanlıklardan ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan olmak üzere çok sayıda kurum ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden çok sayıda sektör uzmanı katıldı. TEI etkinlikte ayrıca Türkiye’nin en güçlü havacılık motoru TEI-TF10000’i sergiledi.