Dünya Havacı Kadınlar Haftası çerçevesinde Türkiye’yi derinden sarsan deprem afetinden etkilenen kadın ve çocuklara yönelik hazırlanan kitleri Hatay’a gönderen TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), “Havacılığın Merkezine Güçlü Adımlar” etkinliğini gerçekleştirdi.

Etkinlikte TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonuyla, Fatih Fen Lisesi ve Eskişehir Anadolu Lisesinde okuyan kız öğrencileri Eskişehir Yerleşkesinde ağırladı. Şirket tanıtım sunumu ve sektörü tanıtıcı konuşmaların ardından etkinlik, tesis turu ile devam etti. Tesis turunda kız öğrenciler havacılık motorları parçalarının nasıl üretildiğini ve TEI’nin bu alandaki kabiliyetlerini yerinde öğrendiler. Atölye turunun ardından motor test tesislerini ziyaret eden öğrenciler ayrıca Türkiye’nin lider motor şirketi TEI’nin geliştirdiği özgün ve millî havacılık motorlarını da yakından görme fırsatı yakaladılar.

Etkinlikte konuşan Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürü Pervin Töre, “Siz değerli genç kızlarımıza bakınca yüzümüz gülüyor, sizler ülkemizin geleceğisiniz. Sektöründe bir dünya markası olan TEI’ye sosyal sorumluluk projelerinde eğitime verdiği önem için teşekkür ediyorum” dedi.

TEI, önceki senelerde gerçekleştirdiği bu etkinlikler ve kadın çalışanları için hayata geçirdiği uygulamalarla Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsü tarafından 6 kez “Kadın Çalışanlarına En Çok Değer Veren Şirket” seçilmişti.