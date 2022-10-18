Türkiye’nin havacılık motorlarındaki lider şirketi TEI, Eskişehir Endüstri Fuarı’nda potansiyel tedarikçilerini ve yan sanayi firmalarını ağırlıyor.

Türkiye’nin havacılık motorlarındaki lider şirketi TEI, Eskişehir Endüstri Fuarı’nda potansiyel tedarikçilerini ve yan sanayi firmalarını ağırlıyor.

Türkiye’nin havacılık şehri Eskişehir, 18-21 Ekim tarihleri arasında Eskişehir Endüstri Fuarı’na ev sahipliği yapıyor. Açılışı bugün gerçekleşen fuarda havacılık, savunma ve makine sanayisinden birçok firma yeni iş fırsatları için hazır bulunacak.

TEI; tasarladığı, geliştirdiği, çalıştırdığı ve ürettiği Türkiye’nin millî havacılık motorlarını bu kez Eskişehir Endüstri Fuarı’nda ziyaretçilerinin ilgisine sunuyor. Fuarda TEI standını ziyaret eden katılımcılar TEI-TF6000 Turbofan Motoru’nu, TEI-TS1400 Turboşaft Motoru’nu, TEI-PD170 Turbodizel Havacılık Motoru’nu, TEI-TJ300, TEI-TJ90, TEI-TJ60, TEI-TJ30 Turbojet Motorları’nı ve TEI-PG50 İki Zamanlı Benzinli Havacılık Motoru’nu inceleme fırsatı buluyor.

Tüm faaliyet alanlarında azami yerliliği hedefleyen, hâlihazırda çok sayıda yan sanayi firmasıyla çalışan TEI; fuar boyunca, çok sayıda farklı üretici firmayla yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirecek.