Gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışmalarıyla Eskişehir’e ve Türkiye’ye değer katan Tusaş Motor Sanayii A.Ş. (TEI), ‘Bir damla kan, bir can demektir!’ sloganıyla kan bağışı etkinliği düzenledi.

TEI’nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği kampanyaya çok sayıda çalışan katıldı. Kızılay Haftası’nı içine alan haftada, TEI Eskişehir Yerleşkesi’ne gelen Kızılay aracında görevliler tarafından bilgilendirilen TEI çalışanları, sağlık kontrollerinin ardından kan bağışı yaptılar. TEI, 2016 yılında Türk Kızılay ile imzaladığı protokol kapsamında düzenli olarak kan bağışı kampanyaları gerçekleştiriyor.