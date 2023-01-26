Türkiye’nin havacılık motorlarındaki lider şirketi TEI, 38’inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Türkiye’nin havacılık motorlarındaki lider şirketi TEI, 38’inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu yerli ve millî havacılık motorlarını tasarlayan, geliştiren, çalıştıran ve üreten TEI, kuruluşunun ardından geçen 38 senede, havacılık motorlarında üretimden montaj ve teste, bakımdan revizyona ve tasarımdan ürün geliştirmeye, dünyanın en önemli havacılık şirketlerinden biri konumunda. TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, yayınladığı mesajında “Şirketimiz, devletimizin vizyonu istikametinde var gücümüzle çalışmaya devam edecek, millî motorlarımızı birer birer göklerle buluşturacağız inşallah!” dedi.

Her yıl kuruluş haftasında, gelenekselleştirdiği üzere TEI, bu haftada hayata gözlerini açan bebeklerin ailelerine hediyeler verdi. Türk Kızılay Eskişehir Şubesine yapılan bağışla hazırlanan sevgi bohçaları, Eskişehir Şehir Hastanesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde doğum yapan annelere hediye edildi.

TEI’nin 38’inci kuruluş yıl dönümü, hafta boyunca şirket içinde düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı. TEI Eskişehir Yerleşkesinde düzenlenen “Güce İmza Atıyoruz” etkinliğinde Genel Müdür Prof. Dr. Mahmut F. Akşit ile birlikte tüm çalışanlar, şirketin 38’inci yılı anısına hazırlanan imza kartonunu imzalayarak tarihe iz bıraktılar.