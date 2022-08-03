Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) ilköğretim çağındaki tüm çocuklara açık ve ücretsiz olarak gerçekleşen yaz etkinliklerinde, çocuklar sanattan spora, oyunlardan gezilere dopdolu aktivitelerle eğlenerek öğrendikleri bir yaz geçirdi.İSTANBUL (İGFA) - 27 yılda 3 milyon çocuğun nitelikli eğitimle buluşmasını sağlayan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda (TEGV) ilköğretim çağındaki tüm çocuklara açık ve ücretsiz olarak gerçekleşen yaz etkinlikleri tamamlandı.

Etkinlik noktalarında, çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri için bilim etkinlikleri, spor, sanat, kutu oyunları, serbest etkinlikler ve gezilerle dopdolu bir program sunuldu.

Türkiye’nin farklı bölgelerindeki etkinlik noktalarına bu yaz toplamda 4 bine yakın çocuk yaz etkinliklerinde buluştu. 3 bin 500’e yakın çocuk yüz yüze gerçekleştirilen etkinliklere katılırken, yaklaşık 500 çocuk ise uzaktan eğitimle yaz etkinliklerine katıldı. TEGV’de katıldıkları ücretsiz etkinlikler ile kendini tanıma ve yeteneklerini keşfetme fırsatı yakalayan çocuklar, gündelik hayattaki malzemelerle değişik objeler ve sanatsal çalışmalar yaptılar.

Çocuklar, yaz tatili boyunca TEGV Yaz Okulları'nda dolu dolu bir yaz tatili geçirip hem eğlenip hem de pek çok yeni bilgi öğrendiler.