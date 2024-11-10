Van İl ve Acil Durum Müdürlüğü yetkilileri tarafından Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Nirun Şahingiray Eğitim Parkı’ndaki çocuklara ve gönüllülere ‘Afet Farkındalık Eğitimi’ verildi.

Öğrencilere ve gönüllülere deprem öncesi, sırası ve sonrası doğru davranış konulu başlıklarda eğitim verilerek, deprem anında yapılması gereken tüm bilgiler uzmanlar tarafından aktarıldı. Son olarak uygulamalı bir şekilde deprem tatbikatı yapılarak toplanma alanına geçildi. Eğitim sonunda gönüllü ve öğretmenlere katılım belgesi verildi.