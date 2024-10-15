Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), 2017 yılında hayata geçirdiği ‘Atma Bağışla Projesi’ ile e-atıkları eğitim desteğine dönüştürüyor. Proje ile doğanın korunmasına katkı sağlanırken, çocukların eğitimine de destek olunuyor.İSTANBUL (İGFA) - TEGV’in T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Yetkilendirilmiş Kuruluş olarak görevlendirilen Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ile ortak hareket ederek 2017 yılında hayata geçirdiği ‘Atma Bağışla Projesi’ kapsamında evde, okulda, iş yerinde kullanılmayan e-atıklar TEGV’e bağışlanabiliyor.

Atma Bağışla Projesi'nin başladığı 2017 yılından bugüne kadar 540 tondan fazla e-atık toplandı. Toplanan e-atıklardan elde edilen gelirle yaklaşık 5 bin 500’den fazla çocuğa nitelikli eğitim desteği sağlandı.

ELEKTRONİK ATIKLAR PTT ARACILIĞIYLA GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNE ÜCRETSİZ OLARAK GÖNDERİLİYOR

Projeye destek olmak isteyenler e-atıkları, 902 513 042 koduyla PTT aracılığıyla anlaşmalı geri dönüşüm tesisine ücretsiz olarak gönderiliyor ve elde edilen gelir, Türkiye’nin dört bir yanındaki çocukların TEGV’de nitelikli eğitim desteği almasını sağlıyor.

“Atma Bağışla” projesi değişime yön veren lider projelerin ödüllendirildiği “Sürdürülebilir İş Ödülleri”nde ve Türkiye Kurumsal Sorumluluk Derneği'nin 15. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi'nde “Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçlarına Değer Katan Ödülleri” kapsamında Atık Yönetim kategorisinde ödüllere layık görüldü.