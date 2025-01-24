Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), 30. kuruluş yıldönümünü Malatya Park AVM’de düzenlediği özel etkinlikle kutladı. Etkinlik, TEGV’in geçmişteki başarılarını, projelerini ve çocukların eserlerini gözler önüne serdi.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), 30. kuruluş yıl dönümünü Malatya Park Alışveriş Merkezi’nde düzenlediği özel etkinlikle kutladı. Etkinlik, vakfın 30 yıllık eğitim yolculuğuna dair önemli anları ve çocukların yeteneklerini sergileyen eserleri katılımcılarla buluşturdu.

Etkinlik kapsamında açılan sergide, TEGV’in 30 yıllık tarihinden izler taşıyan fotoğraflar ve gönüllülerin ilham verici hikayeleri yer aldı. Ayrıca, Malatya’daki TEGV birimlerinde yürütülen eğitim faaliyetlerinden elde edilen çocuk eserleri de sergilendi.

Etkinlikte, resim çizme teknikleri ve 3D kalem kullanımına yönelik atölyeler de düzenlendi. Katılımcılar, yeteneklerini geliştirebileceği bu atölyelerde, eğitim ve eğlenceyi bir arada deneyimledi. Vakfa ve çocuklara duygu ve düşüncelerini iletmek isteyenler için özel olarak tasarlanan mesaj panosu da büyük ilgi gördü.

Etkinlikte, müzik ile katılımcılara keyifli anlar da yaşatılırken 1-2 saat süren müzik performansı, etkinliğin atmosferini renklendirerek katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu.

Katılımcılar, TEGV logosu ve çocuklara yönelik görsellerle tasarlanmış hatıra fotoğraf alanında fotoğraf çektirirken 30. yıl kutlama etkinliği, katılımcılara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sundu.