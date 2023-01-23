Kurulduğu günden bu yana “Bir çocuk değişir, Türkiye gelişir” diyerek ilköğretim çağındaki çocuklara okul dışı eğitim desteği vermeye odaklanan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, 28. yılını değişik etkinliklerle kutladı.

Kurulduğu günden bu yana “Bir çocuk değişir, Türkiye gelişir” diyerek ilköğretim çağındaki çocuklara okul dışı eğitim desteği vermeye odaklanan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, 28. yılını değişik etkinliklerle kutladı.

Yıllar içerisinde Türkiye’nin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu olan TEGV, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ile olan işbirliği protokolü bünyesinde Türkiye genelinde 24 ilde 8 eğitim parkı, 29 öğrenim birimi ve 18 ateşböceği öğrenim birimiyle çocuklara eğitim desteği vermeye devam ediyor.

Başlangıçtan bugüne 139 bin 106 çocuk ve 3 bin 215 gönüllüsü ile sürdürülebilir mimarisi, teknoloji altyapısı, spor alanları, açık alan düzenlemesi ve fonksiyonel iç mimarisiyle çocuk dostu mekan olarak yeniden tasarlayıp inşa edilen Nirun Şahingiray Eğitim Parkı da yılda 5 bin çocuğa nitelikli eğitim desteği vermeyi sürdürüyor. Yüz yüze etkinliklerle okul içi serbest etkinlik saatlerinde çocuklara eğitim desteği veren Nirun Şahingiray Eğitim Parkı, Cumhuriyetin 100. yılında TEGV’in 28. yaşını çocuklarla ve gönüllülerle coşkuyla kutladı.