Kafes Operasyonu çerçevesinde Eskişehir’de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda ‘Tefecilik’ yaptığı gerekçesiyle yakalanan 5 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Yurt genelinde başlatılan Kafes Operasyonu çerçevesinde Eskişehir’de İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince ‘Tefecilik’ yaptığı tespit edilen şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Çalışmalarda, yüksek faizle borç para vererek senet imzalatan ve icra takibiyle vatandaşları mağdur eden 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Vatandaşlara 9 milyon TL değerinde mağduriyet yaşattığı tespit edilen şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.