Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verildi;

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerimiz, vatandaşlarımıza yüksek faiz karşılığında para vererek haksız kazanç elde eden halk arasında bilinen adıyla ‘tefecilik’ yapan 5 şüpheli şahsın yakalanması ve suç delilerinin ele geçirilmesi amacı ile Mersin il Merkezinde 5 ikamet ve 1 işyeri olmak üzere 6 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyon, şüpheli şahısların kendilerinden tefe karşılığı borç para alan kişilere yüksek faiz karşılığı nakit para verdikleri, teminat olarak mağdur vatandaşlardan çek aldıkları, mağdur şahıslar almış oldukları faizli paraları ödeseler dahi şüphelilerin çekleri mağdurlara geri vermedikleri, borçlarının bitmediklerini söyleyerek mağdurlardan sürekli yüksek miktarlarda paralar talep ettikleri, ödeme yapmak istemeyen veya ödeyecek durumu olmayan müştekileri telefon ile arayarak, işyerlerine ve evlerine giderek tehdit ederek, hakaretlerde bulundukları, müştekileri zorla evlerinden alarak ısısız ve ormanlık alanlara götürerek tehdit ettikleri, müştekileri kendilerine ait veya arkadaşlarına ait işyerlerine götürerek, mağdur vatandaşları bu işyerlerinde darp ettikleri, bıçakla yaraladıkları ve Şüphelilerin bu şekilde tefecilik yapmak sureti ile tespiti yapılabilen yaklaşık 16 MİLYON 250 BİN TL. haksız kazanç sağladıkları tespit edilmesi üzerine Drone ve Özel Harekat Polislerininde destek verdiği 15 ekip ve toplamda 85 polisin katıldığı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyon neticesinde 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Diğer 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar titizlikle devam ediyor.

Mersin Polis Teşkilatı olarak halkımızın huzur ve güveni, asayişin temini için kararlı bir şekilde çalışmalarımız aralıksız devam edecektir.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.