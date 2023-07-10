Türkiye Eğitim Federasyonu Genel Başkanı Mert Şener, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret etti. Ziyarette güncel konular konuşulurken, deprem bölgesine yapılan yardımlar hakkında bilgiler verildi.

Türkiye Eğitim Federasyonu (TEF) Genel Başkanı Mert Şener ve beraberindeki heyet, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret etti. Görüşme kapsamında son günlerdeki ekonomide, eğitimde ve uluslararası gelişmelerde yapılanlar değerlendirildi. Şener, deprem bölgelerine yapılan yardımlar ve gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Verilen bilgiye göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, TEF’in faaliyetlerini önemsediklerini, birçok konudaki sivil inisiyatif odaklı çabalarını ve insani gayretlerini takdir ettiklerini, eğitim sistemine dair teklif ve taleplerini de kayda değer gördüklerini ve her zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Türkiye Eğitim Federasyonu ve öğrencilerin yanında olduğunu dile getirerek, ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Kurtulmuş’un TEF heyetine teşekkür ettiği belirtildi.

Ziyarette Genel Başkan Şener, şöyle konuştu: ’’Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki oluşan ve yakın illerde hissedilen depremde etkilenen ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine TEF; İnternet, elektronik tablet ve eğitim materyalleri desteğinin yanı sıra kaymakamlıkların ortak belirlediği yerlerde, eğitim merkezlerinin açılması hususunda hızlıca sahaya atılacak.’’