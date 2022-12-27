2023-2024 öğretim yılı için TED Düzce Koleji okula giriş ve bursluluk sınavı başvuruları başladı. Başvurular elektronik olarak yapılıyor.

2023-2024 öğretim yılı için TED Düzce Koleji okula giriş ve bursluluk sınavı başvuruları başladı. Başvurular elektronik olarak yapılıyor.

Eğitimin lokomotifi TED Düzce Koleji 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sınıflarda öğrenim gören öğrenciler için okula giriş ve bursluluk sınava başvuruları başladı. 13 Ocak 2023 tarihinde başvurular son bulurken 15 Ocak Cumartesi günü TED Düzce Koleji’nde yapılacak olan sınavda öğrenciler TED’li olmak için ter dökecek. Elektronik ortamda yapılacak olan başvurular ise kurumun resmi internet sitesi www.tedduzce.k12.tr adresinden yapılabilecek.