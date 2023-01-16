TED Düzce Koleji 2023-2024 öğretim yılı okula giriş ve bursluluk sınavı yapıldı. İlgilinin çok yoğun olduğu sınavda öğrenciler sınavda ter dökerken ailelerine de okul ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

TED Düzce Koleji 2023-2024 öğretim yılı okula giriş ve bursluluk sınavı yapıldı. İlgilinin çok yoğun olduğu sınavda öğrenciler sınavda ter dökerken ailelerine de okul ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Eğitimin lokomotifi TED Düzce Koleji 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sınıflarda öğrenim gören öğrenciler için okula kabul bursluluk sınavı yapıldı. TED Koleji’nde gerçekleştirilen sınavda öğrenciler kadar velilerde büyük heyecan yaşadı. Öğrenciler, TED’li olmak için ter dökerken ailelerine de okul yönetimi tarafından bilgilendirme yapıldı.

Okula kabul bursluluk sınavında başarılı olan öğrenciler belirlenen oranlarda eğitim bursu ile ödüllendirilecek.