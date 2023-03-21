Büyük bir bölümünde hayvan yetiştiriciliği yapılan Çankırı’da alınan tedbirler ve aşı çalışmaları sayesinde şap hastalığının yayılması önlendi. Çankırı Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı ve Çankırı Hayvan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Çendek, "Ülkemizde ve ilimizde yapılan bu yasaklar hem üretici anlamında hem tüketici anlamında ilerleyen zamanlarda bir rahatlık olacaktır" dedi.

Bazı illerdeki hayvanlarda şap vakasının görülmesinin ardından canlı hayvan pazarları kapatılmış, aşı çalışması başlatılmıştı. Alınan tedbirler sayesinde önemli hayvan üretim merkezlerinden olan Çankırı’da hiçbir hayvanda şap vakasına rastlanılmadı. Çankırı’daki durumla ilgili açıklamalarda bulunan Çankırı Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı ve Çankırı Hayvan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Çendek, alınan tedbirlerin hastalığın tamamen etkisini yitirmesi ile üreticinin yüzünü güldüreceğini belirterek, alınması gereken tedbirlerle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

"SAT-2 şap hastalığı insana bulaşan bir hastalık değildir"

Çankırı’da aşılama çalışmalarının hızlı bir şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Çendek, ’’Son günlerde ülkemizde çıkan şap hastalığıyla ilgili Çankırı Hayvan Hastanesi yönetim kurulu başkanı olarak bilgi vermek istiyorum. İlimizde ve ülkemizde yaygınlaşan şap hastalığı, SAT-2 tipiyle adlandırılmaktadır. Bununla ilgili Bakanlığımız ilk önce izole etmeyi hedefledi. Akabinde de aşılama uygulamasına sahada devam edilmektedir. İzole sürecinde ise hayvancılığın ilimizde ve ülkemizde nakli yasaklandı. Akabinde de hızlı bir şekilde ilimizde başlatılan aşılama uygulaması devam etmektedir. Şap hastalığı çift toynak dediğimiz hayvanlarda görülmektedir. Genelde daha önce yaşanan hastalıktan farklı bir hastalık. Bu hastalıktan koruma sürecinin ardından ülkemizde ve ilimizde hayvan nakli, hayvan satışları serbest olacaktır. Bu anlamda ülkemizdeki üretici rahatlayacaktır. Tabii ki bu yapılan uygulamada bazı kanallarda da gördüğümüz ya da duyduğumuz kadarıyla bir panik ortamı oluşturmuştur. Buna hiç gerek yok. Öncelikle bu SAT-2 şap hastalığı insana geçen bir hastalık değildir. Bu hayvansal bir hastalıktır. Bunun da önce izolasyonu, daha sonra da aşısı yapılmaktadır. Tarım ve hayvancılık İl Müdürlüğümüz hafta sonu bile aşıyı sahada sürdürmektedir" dedi.

"Çankırı’da aşı çalışmalarımız yüzde 80 oranında bitmek üzere"

Hastalığın etkileri ile ilgili de bilgi veren Çendek, "Şap hastalığı büyükbaş hayvanlarda ve küçükbaş hayvanlarda ağızda, meme uçlarında, yani zayıf noktalarda bir patlama yapar. Bu patlama sonucunda da bu hastalık önce hayvanı yavaş yavaş zayıflatır. Hayvan yiyemediği için sütü de azaltmaya başlar. Bu nedenle de üretici günlük almış olduğu sütteki miktarı, etteki miktarı alamaz. Bu da üreticiyi bir nebze sıkıntıya sokmaktadır. Ama ülkemizde ve ilimizde yapılan bu yasaklar hem üretici anlamında hem tüketici anlamında ilerleyen zamanlarda bir rahatlık sağlayacaktır. Nedeni ise ister istemez hastalığı aşmış olacağımızdır. Yasaklar kalktığında ise hem hayvanımız zarar görmeyecek, ekonomi anlamında da zarar etmeyeceğiz. Bunun için şu anda merak edilecek veya heyecana kapılacak bir durum yoktur. Biz şu anda SAT-2 açısından, yeni çıkmasına rağmen çok başarılı bir il konumundayız. Şu anda Çankırı’da aşılarımız yüzde 80 oranında bitmek üzere. Bir noktada görüldü ama sonuçları daha henüz gelmedi. Çankırı’da ölen bir hayvanımız şu anda yoktur’’ diye konuştu.

"Dışarıdan gelen kişileri işletmemize almıyoruz"

Çankırı’da büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Sadık Çendek ise, "İlimizde ve ülkemizde hayvancılıkla ilgili sıkıntılı süreçten geçiyoruz. Şap hastalığı gündeme geldi. Şap hastalığına karşı Tarım İl Müdürlüğümüzün aşılama takvimine uygun olarak geçen hafta işletmemizde aşılama yapılmıştır. Bu aşılanma sürecinde ilimizde, işletmemizde şap hastalığı görülmemiştir. Şap hastalığı ile ilgili en sıkıntılı önlemlerimizden bir tanesi de işletmemize hayvan giriş ve çıkışını tamamen kapatmamızdır. Dışarıdan gelen kişileri işletmemize almıyoruz. En kolay önlemlerden bir tanesi de Tarım İl Müdürlüğümüzün aşı takvimine uygun bir şekilde işletmelerimizde aşlarımızı yapmamız" şeklinde konuştu.