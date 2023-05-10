Denizli’de ilaç içerek intihara teşebbüs eden 22 yaşındaki üniversite öğrencisi, kaldırıldığı hastanede tedaviyi ret ettikten sonra gittiği evinde ikinci kalkışmasında hayatını kaybetti.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi Cem Tamgüler’in (23), gece saat 03.00 sıralarında kaldığı aparatta intihara kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Tamgüler, sabaha karşı tedavisini ret ederek hastaneden ayrıldığı öğrenildi. Tek yaşadığı aparatta geri dönen Tamgüler, çok sayıda ilaç içerek tekrardan intihara kalkıştı. Kendisini kontrol eden sağlık ekibi, Tamgüler’in hayatını kaybettiğini belirledi. Cem Tamgüler’in cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.