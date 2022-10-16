Çatalzeytin ilçesinde köpeklerin kovalaması neticesinde denize düşerek yaralanan karaca, Çatalzeytin Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından veteriner hekime götürüldü. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan karaca, ekipler tarafından Çatalzeytin Orman İşletme Şefliği 46 numaralı bölmesindeki ormanlık alanda doğaya salındı.

Geçici Hayvan Bakımevi Rehabilitasyon Merkezi’nde 5 yılda 8 bin hayvan tedavi edildi

Geçici Hayvan Bakımevi Rehabilitasyon Merkezi’nde 5 yılda 8 bin hayvan tedavi edildi

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.