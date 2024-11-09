Karaman’da yaralı halde bulunan 2 pelikan, tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına yeniden salındı.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri, merkeze bağlı Boyalı köyü ve Ayrancı ilçesi Höyükburnu köyü yakınlarında yaralı halde 2 pelikan buldu.

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Ekipler, yaralı pelikanları Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Ayrancı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim etti. Veteriner hekim tarafından tedavisi yapılan 2 pelikan daha sonra doğal ortamlarına tekrar salındı.

Kaynak: iha