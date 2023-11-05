Hakkari’de sınır hattında askerler tarafından bitkin halde bulunarak Van’da koruma altına alınan yavru yaban keçisi, 2 aylık tedavisinin ardından doğal ortamına bırakıldı.

Hakkari’nin Irak sınırında görev yapan Mehmetçik, yaklaşık 2 ay önce dağlık alanda daha göbek bağı kurumamış yaban keçisi yavrusunu aç ve bitkin halde buldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine haber veren askerler, sütle besledikleri yaban keçisini ekiplere teslim etti. Kısa süre önce dünyaya geldiği belirlenen keçi yavrusu, Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. Burada koruma altına alınan yavrunun sağlıklı beslenebilmesi için Edremit ilçesindeki bir çiftlikten Halep ırkı keçi getirildi. Evcil keçi, yaban keçisi yavrusuna süt annelik yaptı. Yaklaşık 2 aylık tedavi ve rehabilitasyonun ardından yavru yaban keçisi DKMP ekipleri tarafından doğal alanına bırakıldı.

“2 ay sonra tekrar özgürlüğüne kavuştu”

DKPM ekipleri sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, “Yavru yaban keçisi ailesine kavuştu. Önce iyileştirdik, sonra ait olduğu yere bıraktık. ’Giderken arkasına bile bakmadı’ dersek yalan olur. Sevimli yavrucuk dönüp baktı ve teşekkür etti bize. Sonra izledik onu, ailesine kavuştuğundan emin olduk. Aile her şeydi, bir kez daha anladık ve yaptığımız işlerden yine büyük keyif aldık. ‘Yaşat, koru, sev” denildi.