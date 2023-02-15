Kahramanmaraş depreminde yaralanan ve hastalıkları bulunan vatandaşlar, tedavilerinin ardından Mersin Erdemli’deki sosyal tesislerde misafir edilerek tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Depremzedeler, vatandaşların gönderdiği kıyafet ve çeşitli ihtiyaç malzemelerinden oluşan mağaza ve marketten ücretsiz olarak faydalanıyor.

Kahramanmaraş depreminde yaralanan ve hastalıkları bulunan vatandaşlar, tedavilerinin ardından Mersin Erdemli’deki sosyal tesislerde misafir edilerek tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Depremzedeler, vatandaşların gönderdiği kıyafet ve çeşitli ihtiyaç malzemelerinden oluşan mağaza ve marketten ücretsiz olarak faydalanıyor.

Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 32 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 82 binden fazla kişi de yaralandı. Yaralılardan yaklaşık 15 bini Mersin merkez ve ilçelerdeki hastanelerde tedavi altına alındı. Erdemli’de de deprem bölgesinden gelen yaklaşık bin 500 kişinin tedavisi yapıldı, bin 450’si taburcu edildi. Taburcu edilen yaralı ve ciddi hastalıkları bulunan depremzedelerin bir kısmı ise Akdeniz kenarında bulunan Alata Araştırma Enstitüsü’ndeki Toprak-Su Sosyal Tesisinde misafir edilmeye başlandı. Her türlü ihtiyaçları karşılanan depremzedeler için vatandaşların bağışlarıyla tesis içerisinde kıyafet tedariki için bir mağaza, temel ihtiyaçlar için ise market kurularak ücretsiz hizmet vermeye başladı. Depremzede vatandaşlar yaşadıklarını anlatı.

Kendisinin ve kızının evinin yıkıldığını belirten Süha Akyol, akrabalarından 20 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek gözyaşı döktü.

"Devletimiz var olsun, her şeyimizi karşılıyor"

Depremden kurtulup Erdemli’ye geldiklerini aktaran Mehmet Atlı ise, "Devletimiz var olsun, her şeyimizi karşılıyor. Deprem anlatılacak gibi değildi, evimizi kaldırdı, kaldırdı indirdi. Zor kurtulduk. İkinci depremde binamız tamamen çöktü. Evimizin altında 3-4 tane cenaze vardı onlar da çıkartıldı. Kaynanam, amcam ve teyzemin çocukları öldü. Ölümüz çok, cenazemiz çok" dedi.

Kronik hastalıkları olduğu için doktorların gelip ilgilendiğini de kaydeden Atlı, her türlü ihtiyaçlarının karşılandığı dile getirdi.

"Kur’an-ı Kerim okuyordum, deprem başladı"

Hatay Antakya’da deprem gecesi uyandığını, abdest alıp teheccüd namazı kıldığını anlatan depremzedelerden Ali Özkan, "Oturdum Kur’an-ı Kerim okuyordum, deprem başladı. Oturduk şahadet kelimesi getirdik. Bir, bir buçuk dakika devam etti deprem ondan sonra dışarı çıktık. Kardeşimin oturduğu bina çöktü. Kardeşim ve gelinin cenazelerini çıkardılar" diye konuştu.

Şimdi Erdemli’de olduklarını söyleyen Özkan, "Allah devletimizi milletimizi eksik etmesin. Bir sıkıntımız yok. Rabbim sonumuzu hayır etsin" şeklinde konuştu.