Kocaeli’nde yaralı halde bulunan bahri kuşu, Faruk Yalçın Darıca Hayvanat Bahçesi Parkı’ndaki tedavisi sonrasında Yalova’nın Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü’ne doğaya bırakıldı.

Doğada yaralı halde bulunan bahri kuşu, Kocaeli Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavisi için Faruk Yalçın Darıca Hayvanat Bahçesi Parkı’na teslim edildi. Burada 2 hafta süren tedavinin ardından sağlığına kavuşan bahri kuşu yaşam alanı olarak en uygun bölge olarak belirlenen Hersek Lagünü’ne getirildi. Ekipler daha önce de bölgede gözlemlenen hayvanı doğaya bıraktı.

Faruk Yalçın Darıca Hayvanat Bahçesi Parkı yetkilileri konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yaralı olarak parkımıza emanet edilen bahri kuşuna yapılan kontrollerinin ardından göğüs bölgesinden yaralı olduğu anlaşıldı ve rehabilitasyona süreci başlatıldı. Veteriner hekimimiz tarafından uygulanan 2 haftalık tedavi süreci sonucunda bahri kuşunun yarası iyileşti ve iştahı da yerine geldiği görüldü. Bahri kuşunun yeniden doğaya salınması için ekibimiz uygun bir yer arayışında bulundu. Bu doğrultuda Altınova Belediyesi Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi yetkilileri ile temasa geçildi. Bölgede gözlemlenebilen 250 kuş türü arasında bahri kuşunun da olduğu öğrendik ve kuşu gözlem kulesinin bulunduğu bölgede doğaya geri saldık" denildi.