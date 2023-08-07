Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bitkin halde bulunan yalıçapkını kuşu, Kuşadası Belediyesi veterinerleri tarafından yapılan tedavi ve kontrollerinin ardından yeniden doğaya salındı. EKODOSD tarafından sulak bir alana bırakılan ve renkli görüntüsüyle görenleri kendisine hayran bırakan yalıçapkını kuşu özgürlüğe kanat çırptı.

Doğal güzellikleri ve sulak alanları ile birçok yaban hayatına ev sahipliği yapan Kuşadası ilçesinde duyarlı bir vatandaş tarafından bitkin halde bulunan ve Kuşadası Belediyesi Haybulans ekiplerine teslim edilen yalıçapkını kuşunun tedavileri tamamlandı. Belediye veterinerleri tarafından kontrolleri ve tedavisi yapılan yalıçapkını, doğaya salınmak üzere Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’ne (EKODOSD) teslim edildi. Yalıçapkınını teslim alan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, doğal bir sulak alana gelerek yalıçapkını kuşunu yeniden doğaya saldı. Uzun bir aranın ardından yeniden kanatlarını açan yalıçapkını kuşu, özgürlüğe kanat çırparak doğal ortamına dönerken yaptığı dalışlar ve hareketlerle ise adeta su üzerinde adeta dans etti.

Adını kuşlardan alan Kuşadası’ndaki doğal yaşam alanlarının korunması gerektiğini hatırlatan EKODOSD Başkanı Sürücü; “Biz farkında olmasak da onlar hala adını kuşlardan alan Kuşadası’nda varlar. Bizler günlük uğraşların, yoğun yapılaşmaların, trafik karmaşasının içinde koşuştururken onları fark edemiyoruz bile. Doğanın tahribatı, çevrenin kirletilmesi yoğun bir şekilde artarken, bir yandan da duyarlı insanların sayısı artıyor ve artmak zorunda. Duyarlı bir vatandaş tarafından bulunan bir yalıçapkını, Haybulansa teslim edildi. Kuşadası Belediyesi veterinerleri tarafından kontrol edilerek, gerekli tedavisi yapılan yalıçapkını doğaya bırakılmak üzere EKODOSD’a verildi. EKODOSD tarafından teslim alınan yalıçapkını, doğal bir sulak alana getirilerek özgürlüğüne kavuşturuldu. Tedavisi için bir süre sulardan uzak kalan Yalıçapkını adeta bize gösteri yaparcasına suya müthiş bir dalış yaptı. Çıktıktan sonra kargı kamışlarına tünedi.

Küçük bir kuş bizlere suyun ne kadar önemli olduğunu su yoksa yaşamın olmadığını gösterdi. Artık kalabilen sulak alanlarımızı tüm gücümüzle korumak zorundayız. Yalıçapkınlarının en yoğun görüldüğü yerlerden birisi de Kuşadası’nın tek lagün sulak alanı olan Kocagöl’dür. Eğer Kocagöl’ü geleceğe taşıyabilirsek başta bu yalıçapkınları olmak üzere, tüm su kuşlarını ve sucul canlılarının yaşam haklarını da korumuş olacağız” dedi.