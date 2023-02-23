İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, yürütülen yaya kolluk devriyesi esnasında, Bülent Ecevit Caddesi üzerinde uçamayan şahini fark etti. Veteriner kliniğe getirilen yaralı kuş ilk müdahalesinin ardından Karabük Doğa ve Milli Parklar Koruma Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Tedavisi tamamlanan şahin doğal ortamına salındı.

Karabük’ün Yenice ilçesinde polis ekipleri tarafından yaralı olarak bulunan şahin tedavisinin ardından doğaya salındı.

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