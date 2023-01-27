Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nda tedavisi tamamlanan nesli tehdit altındaki kara akbaba doğaya bırakıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nda tedavisi tamamlanan nesli tehdit altındaki kara akbaba doğaya bırakıldı.

Burdur Gölü’ne düşen nesli tükenme tehlikesi altındaki kara akbaba Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nda tedavi altına alınmıştı. Yunanistan’da halkalandığını belirlenen ve zehirlenme şüphesiyle 30 Aralık’tan bu yana tedavisi süren akbabanın doğaya salınmasına karar verildi. Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı yetkileri ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilerinin gözetimi altında Düzlerçamı’ndaki Güver Kanyonu’ndan doğaya bırakılan ak baba özgürlüğe kanat çırptı.

Başarılı bir uçuş gerçekleştirdi

Antalya Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Dr. Aygül Arsun, kanat açıklığı yaklaşık 2 metreyi bulan kara akbabanın nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bir tür olduğunu belirterek, ve korunma altında tutulmasının büyük önem arz ettiğini aktardı. Arsun, “30 Aralık’ta Merkezimize getirilen ak babanın tedavi ve rehabilitasyon süreci başladı. Öncelikle röntgen çekilerek ortopedik bir rahatsızlığı olup olmadığına bakıldı. Öyle bir sıkıntı olmadığı görülünce sağlık taramasına aldık. Ağırlığı her hafta tartılarak bakıldı. İç ve dış parazit yönünden hayvanın tedavisine başlandı. Bu süreçte bir kilo aldı. Daha sonra uçması yönünde bir sıkıntı olmadığı anlaşılınca Doğa Koruma Milli Parklar ekiplerimizle ortak bir çalışmayla Güver Uçurumunda sevgili kara akbabamızı doğaya serbest bıraktık. Güzel bir kalkış ve uçuşla uçtuğunu gözlemledik artık bu vadide Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü tarafından takip altına alınacak” dedi.

İhbarlar 112’den yapılıyor

Doğa Koruma ve Milli Parkalar 6. Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Tamer Yılmaz, vatandaşların göç sırasında yorgun ve yaralanmış halde buldukları yaban hayvanlarını yetkililere bildirilmesinin büyük önem arz ettiğini ifade ederek, “Doğayı ve yaban hayatını korumak hepimizin görevi. Vatandaşlarımız bu tarz bir vaka durumunda 112’den ihbarda bulunabilirler” diye konuştu.