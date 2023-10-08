Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bitkin ve yaralı halde bulunduktan sonra tedavisi tamamlanan Puhu kuşu (Bubo bubo türü baykuş) doğaya salındı.

Kuşadası Değirmendere mevkiinde biyolog Merve Yaman tarafından dere yatağında ıslak bir şekilde Bubo bubo türü baykuş bulundu. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği tarafından yapılan ilk kontrollerde kuşun gagasında hafif bir yara tespit edilirken, bitkin olduğu gözlemlendi. Puhu kuşu bir süre gözetim altına alınıp gaga üzerindeki yarasına da tedavi uygulanarak, düzenli olarak birkaç gün beslenmesi gerçekleştirildi. Tedavisi tamamlanan kuş Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı DKMP Söke Şefi Erdinç Kutsal ve veteriner hekim Eda Uz’la birlikte doğal bir alana salındı.