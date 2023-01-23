Kaz Dağları Milli Parklar Şefliği Yaban Hayatı Veteriner Hekimi tarafından tedavi altına alınan alaca baykuş, bakım ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından Kazdağları’nda Şahinderesi Kanyonunda doğaya salındı.

Vatandaşlar tarafından ilçesinde yaralı olarak bulunan alaca baykuş, Kaz Dağları Milli Parklar Şefliği’ne teslim edildi.

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaralı olarak bulunan alaca baykuş, Kaz Dağları Milli Parklar Şefliği’nde tedavisi yapılarak doğal ortamına bırakıldı.

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