Kayseri’de bakıma muhtaç halde bulunan yaralı 6 leylek, tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Kayseri’de bakıma muhtaç halde bulunan yaralı 6 leylek, tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Çeşitli nedenlerle bakıma muhtaç ve yaralı olarak bulunan ve Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne tedavi ve bakımları için teslim edilen 6 leylek, sağlıklarına yeniden kavuşunca doğaya salıverildi. Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğince tedavileri tamamlanan leylekler, ekipler tarafından bulundukları yer olan Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı’na bırakıldı.