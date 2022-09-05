Kayseri’de bakıma muhtaç halde bulunan yaralı 6 leylek, tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Kayseri’de bakıma muhtaç halde bulunan yaralı 6 leylek, tedavilerinin ardından doğaya salındı.

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Çeşitli nedenlerle bakıma muhtaç ve yaralı olarak bulunan ve Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne tedavi ve bakımları için teslim edilen 6 leylek, sağlıklarına yeniden kavuşunca doğaya salıverildi. Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğince tedavileri tamamlanan leylekler, ekipler tarafından bulundukları yer olan Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı’na bırakıldı.