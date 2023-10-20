Afyonkarahisar’da bitkin halde bulunan kartal ile yaralı halde bulunan şahin tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğaya salındı.

AKÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nde bir ağaçta yorgun ve bitkin halde bulunan küçük orman kartalı ile geçtiğimiz aylarda yaralı halde bulunan şahinin Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (AKÜREM) tedavileri tamamlandı. AKÜ Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Türkmenoğlu tarafından yakalanarak AKÜREM’e getiren orman kartalı beslendi ve eski gücüne kavuştu. Yırtıcı kuşları doğaya salmadan önce açıklama yapan Türkmenoğlu, "Spor Bilimleri Fakültesi’nin bahçesinde bir ağacın üzerinde tünemiş olarak duran kartal gördük. Daha sonra hareket yaptık fakat kartal hiç bir şekilde ağacı sallayınca yere düştü. Sonra gittik yakaladık ve aciz olduğunu görünce de AKÜREM’e getirdik." dedi.

“3 haftadır kondisyon skor olarak güçlü bir şekilde olmalarını sağladık”

AKÜREM Müdürü Prof. Dr. İsmail Aytekin ise kuşların sağlıklarına kavuşmasından dolayı duydukları memnuniyeti ifade ederek, “Veteriner Fakültesi Prof. Dr. İsmail hocam kartalı kampus içerisinde yorgun, halsiz ve güçsüz bir şekilde bulmuşlar. Merkezimize getirdiklerinde güçsüz, halsiz, yorgun olduğunu hissettik ve kırgın olduğunu hissettik. Daha sonra muayene odamıza aldık, gerekli muayeneleri yaptığımızda göç yorgunu olduğunu gözlemledik. Gerekli bakım, besleme ve tedavisini verdik. Vitamin ve mineralleri takviyesi yaptık. Daha sonraki süreçte, bunlar etçil hayvanlar olduğundan dolayı bunları etle besleyerek yaklaşık 3 haftadır kondisyon skor olarak güçlü bir şekilde olmalarını sağladık. Şuan sağlığına kavuştuğundan dolayı da bunu yaban hayatıyla bugün buluşturacağız. Tabi orman kartalı olduğu için Afyon’da Beşiktaş takımımız aynı zamanda dernek başkanımızı çağırdık yanımıza onlarda sağolsunlar bir farkındalık oluşturmak amacı AKÜREM’e dikkat çekerek onları da çağırmış olduk" diye konuştu.

Açıklamaların ardından Türkmenoğlu şahini, Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Önder ise kartalı doğaya saldı.