Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde depremzede çocuklar için sinema etkinliği düzenlendi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde depremzede çocuklar için sinema etkinliği düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen iki büyük depremin ardından enkaz altından kurtarılan vatandaşlar, tedavileri için birçok şehrin hastanelerine nakledildi. Birçok depremzede de tedavileri için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne getirilmişti. Tedavileri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde süren depremzede çocuklar için sinema etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte çocuklara patlamış mısır, meyve suyu ve tatlı gibi yiyecekler de dağıtıldı. Depremzede çocuklara, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit’te eşlik etti.