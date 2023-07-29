Bayburt’ta Şakir Aydın isimli hasta yakını, tedavi gördükten sonra eski sağlığına kavuşup, taburcu olan eşiyle yakından ilgilenen doktor ve hemşirelere şiirler yazdı. Eşine olan sevgisini, doktorlara olan vefasını şiirler yazarak gösteren Aydın, davranışıyla hem takdir topladı, hem de yürekleri ısıttı.

Bayburt Devlet Hastanesi Kardiyoloji ve Göğüs Hastalıkları servisinde yatarak tedavi gören ve doktorların yoğun mesai harcayarak sağlığına kavuşturduğu Memnune Aydın’ın eşi Şakir Aydın, eşinin taburcu olması sonrası doktor ve hemşirelere teşekkürlerini yazdığı iki şiirle iletti. Aydın’ın bu davranışı yürekleri ısıtırken, yüzlerde de tebessüm oluşturdu.

Yazdığı şiiri hastane yönetimi adına kabul eden Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Harun Sivlim ve Sağlık Hizmetleri Müdürü Sevinç Şık Akkoyun, nazik davranışından ötürü Aydın’a teşekkür ettiler. Eşiyle yakından ilgilenen tüm sağlık personellerine teşekkürü borç bildiğini söyleyen Aydın, Bayburt Devlet Hastanesi yönetimine de ilgi ve alakalarından dolayı şükranlarını sundu.

Aydın, ’Bayburt Hastanesi Bu’ başlığıyla kaleme aldığı şiirin yanı sıra, bir de sağlık çalışanları için, ’Görevi aşk, sevgi muhabbet olarak görmüş güzel insanlar için’ adıyla ikinci bir şiir yazdı.

Aydın’ın yazdığı ’Bayburt Hastanesi Bu’ başlıklı şiiri şu şekilde;

"Bayburt Hastanesi bu

Bir görüşte size kanım ısındı

De hele doktor bey nerelisin sen

Bakışın cana can sohbetin tatlı

De hele Can kurban nerelisin sen

Hastaneye girdim yanımda sensin

Sanki hasta ile tek bi bedensin

Hastaya armağan şifa nedensin

De hele Armağan bey nerelisin sen

Çaresiz derdime çare buldunuz

İsimsiz derdime isim koydunuz

Ali Rıza yaren sohbet oldunuz

De hele Rıza can nerelisin sen

Elinde neşteri yara açıyor

Benim can yoldaşa şifa saçıyor

O gülen yüzüyle gelip geçiyor

De hele Volkan bey nerelisin sen

Hastane içinde görünmeyen güç

Hizmet olmaz ise gönüller bir hiç

Başhekim Murat ile personele güç

De hele Murat can nerelisin sen

Şakir Bayburt’u mu över her yerde

Haykırırım vallahi namerde merde

Sözümün olası bittiği yerde

Sonsuzluk ebedidir bense bir zerre."

Doktor ve hemşirelerden gördüğü ilgi ve alakadan ötürü, sağlık personellerine teşekkür amaçlı bir şiir daha kaleme alan Aydın’ın ’Görevi aşk, sevgi, muhabbet olarak görmüş güzel insanlar için’ başlıklı şiirinde ise şu dizeler yer aldı;

"Bayburt Hastanesi var ya

Beş yıldızlı otele benzer

Cansız ruhsuz giren hasta

Can bulmuş makbere benzer

Büşra genç sanki bir melek

Hizmetin elçisi olmuş

Gündüzü gecesi yoktur

Hasta bekçisine benzer

Selamsız odaya girmez

Hastanın kusurunu görmez

Eksik hizmeti hiç sevmez

Murat Alkan beye benzer

Seda Nur’un derdi başka

Hizmet için gelir aşka

Hasta derdiyle dertlenir

Can veren sultana benzer

Aysu’nun davudi sesi

Hastaya şifa nefesi

Hizmet verirken neşesi

Sonsuz bir şükrana benzer

İsmi Tansu Can Anacan

Hastalara oluyor can

Tertemiz kalpli bir insan

Taçsız bir sultana benzer

Büyükten almış mirası

Hemşirelerde en hası

Hizmette o çeker başı

Perihan bin cana benzer

Zeynep adıyla müsemma

Onsuz hizmet olur sanma

Asalet bir şandır amma

Tertemiz bir cana benzer."