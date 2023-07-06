Antalya’da kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman Manavgat ilçesi Sarılar Mahalle Muhtarı Mahmut Şimşek, Sarılar Mezarlığında toprağa verildi.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 3 ay tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün hayata gözlerini yuman Sarılar Mahalle Muhtarı Mahmut Şimşek, Sarılar’da toprağa verildi.

Öğle Namazının ardından Sarılar Mezarlığında gerçekleştirilen cenaze namazı Manavgat Müftü vekili Vaiz Hulusi Kaya tarafından kıldırılırken, cenazeye katılan kalabalık mezarlıktaki namazgahın dışına taştı. Mahmut Şimşek’in cenazesine aralarında Manavgat Kaymakamı Abdülkadir Demir’inde bulunduğu Manavgat bürokrasisi, siyasiler, muhtarlar, eski belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sarılar Mahallesinde 3 dönem Muhtarlığı yanında Sarılar Beldesinin ilk Belediye Başkanı olan 62 yaşındaki 3 çocuk babası Mahmut Şimşek, kılınan cenaze namazının ardından Sarılar Mezarlığında annesi ve babasının yanında toprağa verildi.