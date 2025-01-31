Birçok kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir rahatsızlık olarak bilinen varis hakkında açıklamalarda bulunan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Murat Aydın, varisin günümüzde tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu ifade etti.

Derin venöz yetmezlik ve varis problemleri, bacakta iyileşmeyen yaralar gibi ciddi sorunlara neden olabiliyor. Sadece estetik bir sorun olarak görülen varis, tedavi edilmediğinde hayati risk taşıyan ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Damarların vücuttaki kanın kalbe akmasını sağlayan kapakçıklara sahip olduğunu belirten Medicana Sivas Hastanesi’nde görevli Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Murat Aydın, “Kapakçıklar zayıf veya hasarlıysa kan damarlarda birikebilir. Bu da damarların şişmesine ve damarlarda varis meydana gelmesine neden olur. Ailede hastalık öyküsüne sahip kişilerin bulunması, yaş, cinsiyet, gebelik, aşırı kilolu olma, obezite ve hareket eksikliği gibi durumlar, varisli damar oluşma riskini arttırır. Yaşam tarzında yapılan bazı değişiklilerle ve cerrahi müdahale yardımıyla tedavi mümkündür. Tedavinin amacı semptomları hafifletmek, komplikasyonları önlemek ve görünümü iyileştirmektir” şeklinde konuştu.

“Tedavi süresi değişiyor”

Skleroterapiyle, damarın iç yüzeyinin tahriş edilerek işlevsiz hale getirildiğini ve bunun vücut tarafından yok edilmesi sağlandığını ifade eden Op. Dr. Murat Aydın, “Skleroterapi, kılcal damarların tedavisinde çok ince iğnelerle yapılır. Daha geniş çaplı damarlar için de köpük skleroterapi uygulanmaktadır. Burada varisin yaygınlığına bağlı olarak tedavi süresi değişiklik göstermektedir. Bazı hastalarda bir seansta tedavi tamamlanabilirken, daha geniş alanlar için daha uzun süreçli bir tedavi gerekebilir” dedi.

“Venöz yetmezlik varsa önce bu tedavi edilmeli”

Varis tedavilerinin çok ince iğnelerle yapıldığını belirten Op. Dr. Aydın, hastaların genellikle ameliyatlardan çekinebildiğini ve yan etkilerini de araştırdıklarını belirterek, “Tedavi sonrasında kaşıntı, alerji, enjeksiyon yerinde renk değişiklikleri gibi yan etkiler nadiren görülür ve genellikle kısa sürede geçer. Tedavi sırasında şişlik nadir görülse de enjeksiyon bölgelerinde küçük morluklar oluşabilir. Yüzeysel veya derin toplardamarlarda ciddi venöz yetmezlik varsa bu durum tedavi edilmeden iğne tedavisi uygulanmamalıdır” diye konuştu.

“Kılcal varislere lazer de uygulanıyor”

Kılcal varislerin tedavisinde genellikle iğne tedavisine öncelik verildiğini söyleyen Aydın, “İğne tedavisinin yapılamadığı durumlarda ve çok ince kılcal varislerde iğne tedavisine alternatif olarak lazer de kullanılabilir. Bununla birlikte iğne tedavisinde bir yan etki olarak görülebilen “matting” denilen yeni ince damar oluşumlarında lazer etkili olabilmektedir. Lazer kullanıldıktan kısa süre sonra sonuç verir. İğne tedavilerine ise damarın yok olması belirli bir zaman alır” şeklinde konuştu.