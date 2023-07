Özel Hatem Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Taşkıran, erkek kısırlığının sık görülen sebeplerinden olan varikosel rahatsızlığının nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi.

Varikoselin kısırlığa yol açabileceğine değinen Op. Dr. Mehmet Taşkıran, "Varikosel nedeniyle kirli kan ters akımla testise geri dönmekte, testisler bir nevi kirli kanla da beslenmektedir. Bunun sonucunda, varikosel sperm sayısında azalma, hareket bozukluğu, fonksiyon kaybı ve sonuçta dölleme yeteneğinde azalma ile kısırlığa yol açabilir’ dedi. Tedavisinden önce sperm analizi ve gerçekten sorun bulunuyorsa ameliyat önerilir. Yalnızca ağrı için ameliyat olunmamalıdır. Cerrahi için günümüzde en ideal yöntem mikrocerrahi varikoselektomi yöntemidir. Uzmanlık ve deneyim gerektiren bu yöntem yüksek başarıya sahiptir" dedi.

"Kısırlığa sebep olan varikosel ameliyat edilmelidir"

Dr. Taşkıran, "İnfertilite (Kısırlık) nedeni olabilen veya olmuş "Varikosel" sorununun tedavisi sadece cerrahi yolla mümkündür. Klasik tekniklere oranla "Microcerrahi (Mikroskopik) Varikosel" ameliyatlarının hem başarı şansı yüksektir hem komplikasyon oranı çok daha düşüktür. Bu nedenle günümüzde varikosel sorununun cerrahi olarak düzeltilmesi gerekiyorsa bunun mikrocerrahi yolla yapılması tavsiye olunmaktadır" şeklinde konuştu.

"Varikosel’de en ideal yöntem mikrocerrahi varikoselektomi"

Mikrocerrahi varikosel ameliyatının deneyimli ellerde yapılmasının çok önemli olduğunun altını çizen Op. Dr. Mehmet Taşkıran, "Mikrocerrahi Varikosel ameliyatları gelişmiş ameliyat mikroskopları ile yapılmaktadır. Kasıktan yaklaşık 2-3 cm’lik kesi uygulanır. Spermatik kordon adı verilen testisin sap kısmına ulaşılır. Ve kordon içindeki kirli kanı toplayan venöz damarlar tek tek bağlanır. Bu işlem yapılırken arter adını verdiğimiz atar damar, duktus deferens adını verdiğimiz sperm kanalı ve lenf damarları mikroskop altında tanınır ve bu yapılara dokunulmaz. Genel olarak tüm varikosel ameliyatlarının temel amacı şudur. Spermatik venin (toplar damar) tüm dalları tek tek ayrılmalı ve iptal edilmelidir. Bu yapılırken de spermatik arter (atar damar), sperm kanalı (duktus deferens) ve de olabildiğince lenfatik yapılar da korunmalıdır. Bunun en iyi biçimde yapılması elbette ameliyatın gerçek başarısı olacak olan spontan (doğal) gebelik ihtimalini artırır. Ek olarak ameliyat sonrası gelişebilecek komplikasyon riskleri de minimalize edilir. Bu açıdan bakıldığında mikrocerrahi yöntem ideale en yakın tekniktir diyebiliriz. Mikrocerrahi yöntem klasik ameliyata göre çok daha fazla deneyim gerektirir ve çok daha ince bir iştir. Bu nedenle avantajları nedeniyle şuur hastaların özellikle bu ameliyat metodu için talepte bulunmaları kendi sağlıkları açısından yerinde olacaktır" ifadelerini kullandı.

Op. Dr. Mehmet Taşkıran Mikrocerrahi Varikosel ameliyatlarının klasik varikosel ameliyatlarına göre avantajlarını şu şekilde sıraladı, “Mikrocerrahi teknik ile sperm parametrelerinde düzelme ihtimaline ve yüzdesi daha fazladır. Mikrocerrahi teknik ile doğal gebelik oluşma şansı daha yüksektir. Mikrocerrahi teknikte varikosel sorununun nüks etme ya da yetersiz ameliyat etme ihtimali çok daha azdır. Spermatik arter adı verilen atar damara zarar verme ihtimaline mikrocerrahi teknikte çok düşük bir ihtimaldir. Dolayısıyla testiste atrofi denilen küçülme ya da organ kaybı ihtimaline çok çok daha azdır. Lenfatik damarlar mikrocerrahi teknikte çok daha az zarar görür. Dolayısı ile hidrosel adı verilen testis etrafında su toplanması ihtimali de çok çok daha azdır”

"Kısırlık sorunu yaşayan erkekler için varikosel ameliyatı etkili bir tedavidir"

Mikrocerrahi teknik ile yapılan varikosel ameliyatından ekseriya 3-4 ay sonrasında sperm parametrelerinde olumlu yönde düzelmeler başladığını kaydeden Özel Hatem Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Taşkıran, “Bu dönemde güvenilir bir merkezde ve laboratuvarda spermiogram yaptırmakta fayda vardır. Eğer sperm değerlerinde düzelme başlamış ise beklenmesi ve sperm parametrelerinin aralıklı olarak takip edilmesi tavsiye edilebilir. Araştırmalar göstermiştir ki mikrocerrahi ameliyat yöntemi sonrasında sperm parametrelerinde ilk yılda yüzde 80 hastada ciddi düzelme, ilk yılda yüzde 40, ikinci yılda yüzde 60 oranlarında spontan (doğal) gebelik sonuçları elde edilebilmektedir. Sperm değerleri istenilen seviyede düzelmemiş ise çift ile konuşularak tüp bebek gibi yardımcı üreme tekniklerine her zaman geçilebilir. Şu da çok önemli bir bilgidir. Varikosel ameliyatı sonrası yapılan tüp bebek işlemlerinde başarı oranları da daha fazla çıkmaktadır. Bu durum varikosel ameliyatının sperm DNA hasarını azaltması ile ilişkili bir durumdur. Her durumda varikosel ameliyatı hemen her şartlardan infertilite sorunu yaşayan erkekler için genel olarak faydaları bilimsel olarak gösterilmiş etkili bir tedavi yöntemidir” diye konuştu.