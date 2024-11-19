Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Recep Kurnaz, tenis oynayanlar dışında el sanatlarıyla uğraşan veya masabaşı çalışanlarda ’tenisçi dirseği’ hastalığı görülebileceğine dikkat çekerek, "Özellikle spor veya bilek ve dirseği zorlayacak bir işten önce ısınma hareketleri yapın. Masabaşında çalışırken dirseğinizi doğal bir pozisyonda tutun" dedi.

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Recep Kurnaz, halk arasında ’tenisçi dirseği’ olarak, tıp dilinde ise ’lateral epikondilit’ olarak adlandırılan hastalığın pek çok kişinin ortak derdi haline geldiğini söyledi. Hastalığı ’dirsek bölgesinde hissedilen yoğun ağrının, bazı günlük hareketlerin dahi zor hale gelmesi ve el gücünde azalma’ olarak tanımlayan Doç. Dr. Kurnaz, dirsek bölgesindeki kas ve tendonlarda aşırı zorlanma sonucu iltihaplanma meydana geldiğini belirterek, "Bu durum başta tenisçiler olmak üzere bileğini sık kullanan veya dirsek bölgesine sürekli yük binen herkesi etkileyebilir. Aslında bu isim yanıltıcı olabilir çünkü tenis oynamayan pek çok insan da tenisçi dirseğinden muzdarip olabilir. Özellikle masabaşı çalışanlar, bilgisayar kullanıcıları, marangozlar, tesisatçılar ve el işiyle uğraşan kişiler bu rahatsızlığı yaşamaya adaydır” şeklinde konuştu.

“İlerlediğinde en basit el hareketleri bile zorlaşıyor”

Tenisçi dirseğinin en yaygın belirtisinin dirseğin dış tarafında başlayan ve ön kola doğru yayılan bir ağrı olduğunu söyleyen Doç. Dr. Kurnaz, bu ağrının genellikle kavrama veya ağırlık kaldırma gibi el hareketleri sırasında şiddetlendiğini ve kimi zaman gece de devam ederek uyku kalitesini etkilediğini ifade etti. Rahatsızlık ilerledikçe günlük aktivitelerin kısıtlanmaya başlayıp en basit el hareketlerinin bile zorlaşabildiğini dile getiren Doç. Dr. Kurnaz, tenisçi dirseğine neden olan temel faktörün aynı hareketin sürekli tekrarlanması ve dirsek bölgesindeki kas ve tendonların aşırı yüklenmesi olduğuna dikkat çekti. Bilgisayar başında uzun süreli çalışma, sürekli yazı yazma, ağır kaldırma, spor faaliyetleri veya el becerisi gerektiren işlerin bu riski arttırabildiğine vurgu yapan Doç. Dr. Kurnaz, yanlış duruş ve yetersiz ısınmanın da hastalığa katkı sağladığını sözlerine ekledi.

“Tedavide ilk adım dirseği dinlendirmek”

Tenisçi dirseğinin tedavisinde ilk adımın dirseği dinlendirmek ve zorlayan hareketlerden kaçınmak olduğunun altını çizen Doç. Dr. Kurnaz, hekimlerin duruma göre iltihap önleyici ilaçlar veya fizik tedavi önerebileceğini söyledi. Özel egzersizlerin dirsek çevresindeki kasları güçlendirmek ve esnekliği artırmak için oldukça etkili olduğunu ifade eden Doç. Dr. Kurnaz, dirsek bandajı veya dirseklik kullanımının da iyileşme sürecine katkı sağlayabileceğini anlattı. Tenisçi dirseğinden korunmanın en iyi yolunun önlem almak olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Kurnaz, konuşmasında şunları kaydetti:

"Özellikle spor yaparken veya bilek ve dirseği zorlayacak bir iş yaparken öncesinde ısınma hareketleri yapın. Bilgisayar kullanırken ya da masabaşında çalışırken dirseğinizi doğal bir pozisyonda tutmaya özen gösterin. Dirsek ve ön kol kaslarını güçlendiren egzersizler yaparak bu bölgeyi kuvvetlendirin. Aynı hareketi uzun süre yapıyorsanız arada kısa molalar vererek kaslarınızı dinlendirin ve esnetin."

“Dirsek ağrınız varsa hekime başvurun”

Bu sorunun özellikle raket sporları yapanlar için önemli bir risk faktörü taşıdığına işaret eden Doç. Dr. Kurnaz, tenis, badminton, squash gibi sporların dirseğe yoğun yük bindirmesi nedeniyle bu tür sporlarda doğru teknik ve ekipman kullanımının büyük önem taşıdığı konusunda uyarıda bulundu. Sporcuların antrenman öncesi ve sonrası esneme hareketlerine özellikle özen göstermeleri gerektiğini de sözlerine ekleyen Doç. Dr. Kurnaz, "Bu rahatsızlık zamanında tedavi edilmezse, kronik hale gelebilir ve yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürebilir. Bu yüzden, dirsek bölgesinde ağrı hisseden kişilerin bir uzmanla görüşmesi ve gerekirse tedaviye başlaması önemlidir” diye konuştu.