Gözde uçuşmalar, zamanla göz içi sıvısının (vitreus) bozulması sonucu oluşabildiği gibi, altta yatan ciddi sağlık sorunları sebebiyle de meydana gelebiliyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sinan Bilgin, bu rahatsızlığın tedavi edilmezse körlükle sonuçlanabilecek diğer sebepleri hakkında bilgi verdi.

İEÜ Medical Point Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sinan Bilgin, gözde uçuşmalara ilişkin önemli bilgilendirmelerde bulundu. Yaşla ortaya çıkan vitreus sıvısının bozulması sonucu oluşan göz uçuşmalarının ciddi bir soruna yol açmadığını ifade eden Doç. Dr. Bilgin, “Eğer altta ciddi bir sebep yoksa ilerlemesini engellemek ve azaltmaya yönelik haplar önerilir, hasta rutin bir şekilde takip edilir. Hasta eğer uçuşmalardan çok rahatsız oluyorsa uçuşan cisim lazerle parçalanabilir ya da cerrahi yapılır. Ancak retina yırtıkları, şeker hastalığı, tansiyon ve diğer damarsal sebeplerle yaşanan göz içi kanamaları varlığında, altta yatan hastalık tedavi edilmediği takdirde körlük gelişebilir” diye konuştu.

“Retinada yırtık olabilir”

Gözde uçuşma sebebinin retinadaki yırtıklar olması durumunda hastanın bu konuyu önemsemesi gerektiğini kaydeden Doç. Dr. Sinan Bilgin, “Özellikle retinada ve sinir tabakasındaki yırtıklarda, uçuşan cisimlerin yanı sıra ışık çakmaları da meydana gelebilir ve uçuşmalarla ışık çakmalarının olduğu yerde görüntüde kararma, lekeler görülebilir. Bu, retinada yırtık olduğunu düşündürür ve önemli bir sorundur. Bu yırtık zamanında fark edilirse lazerle kapatılabilir. Geç kalındığında o yırtık daha da büyür ve sinir tabakasının ayrılması gerçekleşir. Bu da ciddi ameliyatları gerektirir. Dolayısıyla uçuşan cisimler görüldüğünde, retinada yırtık olabileceği ihtimali akılda tutulmalı” dedi.

“Göz içi kanama olabilir, ihmal etmeyin”

Şeker ve tansiyon hastalığında göz içerisindeki kanamalar sonucu da gözde uçuşmanın yaşanabileceğini belirten Doç. Dr. Bilgin, “Şeker ve tansiyon hastalarının bu sebeple belli periyodlarla takip edilmesi gerekir. Ayrıca damar hastalıklarında da gözde uçuşma sorunları yaşanabilir. Bu kişilerin de belli aralıklarla takip edilmesi önemli. Gözde uçuşma yaşandığı fark edildiğinde, kişilerin bunu ihmal etmemesi gerekir” ifadelerini kullandı.