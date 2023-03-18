Kepez bölgesinde bulunan yaralı karabatak, Büyükşehir Belediyesi Antalya Doğal Yaşam Parkı’nda tedavi edilerek, Boğaçayı’nda tekrar doğayla buluşturuldu.

Antalya’nın Kepez ilçesinde bitkin ve yaralı bir halde bulunan ve Doğa Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan karabatak türü kuş, Antalya Doğal Yaşam Park’ına getirilerek tedavi ve rehabilitasyon işlemleri gerçekleştirildi. 15 günlük tedavi süreci başarılı bir şekilde tamamlanan kuş doğaya salındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun “Boğaçayı bölgemizde karabatağımızı özgürlüğüne kavuşturduk. Tekrar sularla buluşmasını sağladık. Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından, hasta ve yaralı bir şekilde Doğal Yaşam Parkı’mıza getirilen karabatağı tedavi ettik. Rehabilitasyon ve diğer işlemleri tamamlanan kuşumuzu tekrardan doğayla buluşturduk. Bu hayvanlar nehirler, göl kenarları, deniz gibi sulak alanlarda yaşamlarını sürdürüyorlar. Bu nedenle karabatağı Boğaçayı’nda doğaya salarak tekrar özgürlüğüne kavuşmasını sağladık” dedi.