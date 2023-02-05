Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Dağıtım (TEDAŞ) Direktörü Mehmet Kayacı, kaliteli ve kesintisiz enerji için Türkiye’de en fazla yatırım yapan şirket olduklarını belirterek, “4.5 milyon aboneye hizmet veriyoruz” dedi.

Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Dağıtım (TEDAŞ) Direktörü Mehmet Kayacı, kaliteli ve kesintisiz enerji için Türkiye’de en fazla yatırım yapan şirket olduklarını belirterek, “4.5 milyon aboneye hizmet veriyoruz” dedi.

Kayacı, beraberinde Kurumsal İletişim Uzmanı Eren Altunsüzer ile yeniden Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Başkanı seçilen Cafer Esendemir’i ziyaret etti. Kayacı burada yaptığı açıklamada, “Biz Toroslar EDAŞ olarak özel şirket eliyle kamu hizmeti veriyoruz. TEDAŞ, Türkiye’deki 21 elektrik dağıtım şirketinden birisi ve elektriğin en fazla tüketildiği bölge. 46 bin 913 kilometrelik bir alanımız var. Hizmet bölgemizde Adana, Mersin, Osmaniye, Gaziantep, Hatay ve Kilis illeri var. Bu coğrafyada da 8 milyon nüfus ve 4,5 milyon aboneye hizmet veriyoruz. Abonelerimize kaliteli, sorunsuz ve kesintisiz elektrik enerjisi temini için tüm ekibimizle özveriyle çalışıyoruz. Sorunsuz ve kesintisiz enerji temini için en fazla yatırım yapan şirketiz. Kaliteli ve kesintisiz enerji için Türkiye’de en fazla yatırım yapan şirketiz” diye konuştu.

Kayacı, gerek bütçe, gerekse personel konusunda hiçbir sıkıntılarının olmadığını, mükemmel hizmet için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini sözlerine ekledi.

ÇGC Başkanı Cafer Esendemir de cemiyet olarak halka hizmet eden her kurumun yanında olduklarını, Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin de çalışmalarını yakından takip ettiklerini vurgulayarak, tebrik etti.