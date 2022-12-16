TED İzmir Koleji öğrenci ve öğretmenleri, geçen yıl toplanan bağışlar sayesinde 800 adet mavi ve kara servi, kızılçam ve fıstıkçamı fidanlarını toprakla buluşturdu.

TED İzmir Koleji öğrenci ve öğretmenleri, geçen yıl toplanan bağışlar sayesinde 800 adet mavi ve kara servi, kızılçam ve fıstıkçamı fidanlarını toprakla buluşturdu.

Çevresinde yer alan tüm türlere karşı duyarlı ve hassas olan, verdiği eğitimler ile dünya vatandaşı bireyleri yetiştirmeyi öncelikli hedef olarak benimseyen TED İzmir Koleji, doğada nefes alan tüm canlılara saygı duyulması için sürekli olarak yeni projelerde öğrencilerini buluşturuyor.

TED İzmir Koleji öğrenci ve öğretmenleri, geçen yıl toplanan fidan bağışlarıyla bu yıl hatıra ormanı oluşturdu. Öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte Urla Zeytinalanı Şirinkent Mahallesi mevkiinde 800 adet mavi ve kara servi, kızılçam ve fıstıkçamı fidanlarını toprakla buluşturdu. Geleceğe daha fazla yaşanacak bir dünya bırakma hedefiyle ilerleyen TED İzmir Koleji, yeni oluşturulan hatıra ormanının temellerini Okul Aile Birliği’nin değerli katkılarıyla attı.

Doğaya saygıyla yepyeni projelere devam

Çevresel atıkların sanat eserleri haline getirilerek farkındalığı arttırmaya çalışan TED İzmir Koleji, yeni nesiller için durmadan yepyeni projeler üretiyor, Okul Aile Birliği ve öğrencilerin de dahil olduğu projelerde, çevre bilinci ve duyarlılığının arttırılması hedefleniyor.