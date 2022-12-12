TED İzmir Koleji, sürdürülebilir projelerine bir yenisini daha ekleyerek, bin 56 adet güneş enerji panelini bünyesine kattı ve kendi elektriğini üretmek için harekete geçti. TED İzmir, kendi enerjisini üreten az sayıdaki okuldan biri olmasını sağlayan projeyle, enerji ihtiyacının yüzde 95’ini bu panellerden karşılayacak.

TED İzmir Koleji, sürdürülebilir projelerine bir yenisini daha ekleyerek, bin 56 adet güneş enerji panelini bünyesine kattı ve kendi elektriğini üretmek için harekete geçti. TED İzmir, kendi enerjisini üreten az sayıdaki okuldan biri olmasını sağlayan projeyle, enerji ihtiyacının yüzde 95’ini bu panellerden karşılayacak.

TED İzmir Koleji, sürdürülebilirlik adına önemli bir projeyi hayata geçirdi. Bu çerçevede TED İzmir, bin 56 adet güneş enerji panelini bünyesine katarak, kendi enerjisini üretmek için önemli bir adım attı. TED İzmir’in kendi enerjisini üreten az sayıdaki öncü okuldan biri olmasını sağlayan projesinin, kısa sürede tamamlanacağı açıklandı.

Karbon salınımı ve sera gazı emisyonunun azaltılmasına yönelik başlatılan projeyle TED İzmir, bin 56 adet 545 kw gücündeki güneş paneliyle elektrik ihtiyacının yüzde 95’ini karşılayacak. Yıllık 333 bin 592 kg CO2 eşdeğer sera gazı emisyonunun doğaya salınımının da engelleneceği ifade edilirken, montajı tamamlanan Güneş Enerjisi Santrali projesinin gelecek nesillere örnek olacağı vurgulandı.